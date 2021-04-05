

Правительство Китая передаст Грузии вакцину «Синовак» безвозмездно

05.04.2021 12:19





По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, правительство Китая передаст Грузии вакцину «Синовак» безвозмездно.



Как пояснил Гамкрелидзе, в стране будет поставлена точка на эпидемии в том случае, если будет привито 60% населения.



«Помимо Китая «Синофарм» очень широко используется в Объединенных Арабских Эмиратах, ее также закупили в нескольких странах Южной Америки – используют Бразилия, Чили, из европейских стран - в Венгрии, Сербии и у нее есть авторизация около 40 стран. Так что это вакцина, основанная на традиционном методе, то есть, инактивированном вирусе. Как известно, у Китая сегодня до 5 вакцин, из них две - «Синовак» и «Синофарм» используются в международном масштабе. Правительство Китая безвозмездно передаст Грузии вакцину «Синовак», которая очень широко используется в соседних с нами странах, я имею в виду Турцию, где уже использовано около 15 миллионов доз, примерно полмиллиона доз было использовано в Азербайджане. Обе эти вакцины представлены на авторизацию во Всемирную организацию здравоохранения, которую, с большой вероятностью, получат в середине апреля. Еще раз подчеркиваю, что наш запас вакцин в стране постепенно расширяется. Сейчас многое зависит от средств массовой информации, насколько правильные сообщения предоставим населению и насколько большей будет активность населения, потому что сегодня другого оружия в стране для окончания эпидемии нет. Единственный выход - массовая вакцинация населения. Если в этом году мы выполним поставленную цель - по нашему плану, привить 60% взрослого населения, можете быть уверены, что на эпидемии в стране будет поставлена точка», - сказал Гамкрелидзе.



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