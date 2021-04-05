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Ян Келли: НАТО нужна Грузия, которая имеет плюралистический парламент и независимый суд


05.04.2021   12:20


НАТО нужна Грузия – Грузия, которая имеет плюралистический парламент и независимый суд, - об этом бывший посол США в Грузии Ян Келли пишет в соцсети Twitter, откликаясь на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили в связи с тем, что Грузия нужна НАТО так же, как и НАТО ей.

«НАТО нужна Грузия – Грузия, которая имеет плюралистический парламент и независимый суд и имеющая правительство, подотчетное обоим. Все друзья Грузии должны поддержать тех, кто работает для достижения этого», - заявляет бывший посол.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал вчера в соцсети, что пришло время продвижения Грузии в НАТО и что Грузия так же нужна НАТО, как и НАТО ей.

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