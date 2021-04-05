|
|
|
Ян Келли: НАТО нужна Грузия, которая имеет плюралистический парламент и независимый суд
05.04.2021 12:20
НАТО нужна Грузия – Грузия, которая имеет плюралистический парламент и независимый суд, - об этом бывший посол США в Грузии Ян Келли пишет в соцсети Twitter, откликаясь на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили в связи с тем, что Грузия нужна НАТО так же, как и НАТО ей.
«НАТО нужна Грузия – Грузия, которая имеет плюралистический парламент и независимый суд и имеющая правительство, подотчетное обоим. Все друзья Грузии должны поддержать тех, кто работает для достижения этого», - заявляет бывший посол.
Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал вчера в соцсети, что пришло время продвижения Грузии в НАТО и что Грузия так же нужна НАТО, как и НАТО ей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна