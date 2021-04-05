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Жозеп Боррель Дмитрию Кулебе: Евросоюз с вами


05.04.2021   12:20


Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время телефонного разговора обсудили дестабилизирующие действия России на Донбассе и в Крыму, - об этом со ссылкой на Министерства иностранных дел Украины сообщает interfax.com.ua.

По их информации, глава дипломатии ЕС заверил украинского коллегу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины: «Европейский Союз с вами»», - подчеркнули в МИД.

По их данным, Боррель пригласил главу украинской дипломатии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

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