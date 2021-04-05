

Тикарадзе: В некоторых регионах идут интенсивные эпидемиологические исследования

05.04.2021 12:23





Стоит ли ожидать ужесточения ограничений в больших городах Грузии? Отвечая на этот вопрос министр здравоохранения Екатерине Тикарадзе, заявила, что Координационный совет при правительстве Грузии еще не обсуждал этот вопрос.



«Что касается ограничений, на данном этапе Совет не обсуждал это, но вам известно, что в некоторых регионах идут интенсивные эпидемиологические исследования. Надеемся, что сможем преодолеть возросший уровень инфицирования без ограничений», — сказала она.



На еще один вопрос, что власти планируют делать во время празднования Пасхи, Тикарадзе ответила, что пока эту тему обсуждать еще рано:



«Сегодня немного рано. Идет интенсивная работа, но фиксируется рост инфицирования. Приблизительно за неделю до праздника у нас будет план», — отметила министр.



Днем ранее, глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, о возобновлении «кластерного распространения» коронавируса, что по его словам, может указывать на начало третьей волны эпидемии.



«Мы должны сообщить обществу, что ожидается третья волна, которая может вернуть нас к положению на ноября-декабря», — заявил главный эпидемиолог Грузии.



4-го апреля в 4-х селах Озургети, Ланчхути и Зугдиди были установлены полицейские пункты. Однако въезд и выезд граждан в эти села не ограничен, и никаких других строгих карантинных ограничений не вводится.



3-го апреля в четырех селах регионов Гурия и Самегрело — Земо Сванети также был ужесточен контроль и на въездах были установлены КПП.



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