

Посол Китая в Грузии о доставке Sinopharm

05.04.2021 12:42





Посол Китая Ли Ян говорит, что Грузия и Китай сотрудничают с начала пандемии. Об этом посол заявила сегодня, 5 апреля, на брифинге, на котором обсуждалась доставка в Грузию вакцины китайского производства.



«С начала глобальной пандемии Covid-19 Китай и Грузия всегда помогали и поддерживали друг друга во время трудностей. Мы активно развиваем международное сотрудничество в борьбе с эпидемией, делясь опытом профилактики и борьбы, предоставляя материальную помощь и в других форматах. Как говорится, друг познается в беде. Спрос на вакцины как на международном, так и на национальном уровне очень высок, а объем производства вакцин недостаточен. В такой ситуации по просьбе грузинской стороны китайская сторона предоставила вакцину Грузии», — сказала посол КНР.



3 апреля, в Грузию завезли 100 тысяч доз Sinopharm. Эти дозы рассчитаны примерно на 50 тысяч человек.



Ранее глава Минздрава Грузии заявила, что Вакцина Sinopharm признана строгим регулятором Венгрии и этой вакциной уже вакцинированы более 40 миллионов человек.



«Не возникло никаких вопросов о ее надежности, ожидается получение одобрения от Всемирной организации здравоохранения. У нас ведется интенсивная переписка, по результатам которой, после обсуждения в Совете мы примем решение, когда в Грузии начнется вакцинация китайской вакциной», — сказала Тикарадзе.



Следует отметить, что вакцинация китайским препаратом стартовала в Венгрии 24 февраля 2021 года. Регулирующий орган Венгрии в области медицины и пищевых продуктов одобрил вакцину против коронавируса, произведенную китайской Sinopharm.



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