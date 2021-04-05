

Посол Китая: У вакцины «Синофарм» «очень мало побочных явлений»

05.04.2021 13:22





По заявлению посла Китая в Грузии Ли Ян, вакцина «Синофарм» «имеет очень мало побочных явлений».



Как сообщила посол на брифинге, во всем мире уже использовано 100 миллионов доз этой вакцины, и серьезных побочных эффектов не выявлено.



«Вакцина «Синофарм» производится с использованием традиционного, надежного метода инактивации вирусов, поэтому у нее очень мало побочных явлений. Использовано около 100 миллионов доз этой вакцины, и каких-то серьезных побочных эффектов не было, поэтому безопасность и эффективность этой вакцины признаны многими странами мира», - сказала посол.



На вопрос, не ожидается ли, что вакцина производства «Синофарм» не получит авторизацию Всемирной организации здравоохранения, Ли Ян ответила, что организацией сделано заявление, что как вакцины «Синофарм», так и «Синовак» удовлетворяют требованиям в плане эффективности и безопасности.



«Всемирная организация здравоохранения в настоящее время на этапе оценки в отношении вакцин как «Синофарм», так и «Синовак». В последние дни ВОЗ сделано заявление, что в плане безопасности и эффективности обе эти вакцины удовлетворяют требованиям. Поэтому давайте дождемся его окончательного решения и авторизации», - сказала посол Китая.



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