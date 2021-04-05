

Почему Грузия еще не получила закупленные 150,000 доз AstraZeneca?

05.04.2021 13:27

Netgazeti.ge



В феврале правительственные ведомства Грузии заявили о достижении соглашения с производителем вакцины AstraZeneca на закупку 150,000 доз препарата. Тогда же сообщалось, что указанные дозы будут доставлены в страну в первой половине марта.



Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе пояснил, что сроки доставки зависят от скорости заключения контрактов. 3 марта он сообщил Netgazeti, что контракты уже подписаны, но возникли проблемы из-за ограничений на экспорт введенных в стране-производителе — Индии.



Во второй половине февраля индийский институт «Serum», производящий вакцину, заявил, что из-за внутренних нужд страны, экспорт в другие государства замедлится.



Гамкрелидзе в свою очередь отмечал, что МИД Грузии работает по этому вопросу. В самом ведомстве подтвердили, что замглавы ведомства находится в Индии.



5 апреля, на брифинге Национального центра контроля заболеваний и посла КНР в Грузии издание Netgazeti поинтересовалось у заместителя министра иностранных дел Грузии Александра Хвтисиашвили, чем завершился его визит в Индию? Дипломат ответил, что вел переговоры не только с AstraZeneca, но и другими производителями.



«Были очень активные переговоры с правительством Индии. Индия — одна из самых больших производителей вакцин, там около 6-7 заводов, в которых работают европейские и американские компании.



В течение этого года в Индии начнут производство американского Novovac, планируется начать производство Johnson & Johnson и некоторых других вакцин.



Соответственно, мы ставили цель договориться не только с AstraZeneca, но и встретиться с другими производителями и достичь соответствующего соглашения», — ответил дипломат.



Он также сказал, что с некоторыми из них Грузия уже заключила соглашения, однако пока он не может рассказать о деталях, из-за пункта о неразглашении.



Что касается опоздавших доз AstraZeneca, то как сказал Хвтисиашвили, ограничение на экспорт планируют снять в конце апреля.



Напомним, что согласно Национальному плану вакцинации Грузии в 2021 году по две дозы вакцины должны получить 60% взрослого населения. С учетом потерь вакцин Грузии необходимо 3,979,327 доз.



По сегодняшним данным в этом году Грузия должна получить от платформы «Ковакс» 1,484,400 доз вакцин. Этого достаточно лишь для 20% населения, что означает, что правительству нужно получить 2,494,927 доз альтернативными путями.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





