

«Суверенный интернет», или «ГулагаНет.Вру»

05.04.2021 14:00





Конституционные поправки, смысл которых сводился к «вечному правлению Путина», прошли все официальные процедуры. Люди, которые голосовали за эти поправки, в какой-то мере верили в то, что жизнь в стране может изменится к лучшему. Они, скорее всего, надеялись, что Путин, получив желаемое, займется реальными проблемами в стране и нуждами народа, но к сожалению, в очередной раз ошиблись. Сработало высказывание Черномордина, ставшее некой российской политической пословицей – «хотели как лучше, а получилось как всегда»!



Получив право править еще 12 лет и в виде бонуса дополнительные полномочия - контроль над судьями и правительством, власть Путина стала безграничной. Осталось заделать маленькую брешь - взять под контроль свободу доступа к информациям. Иными словами, путинский режим решил взять под контроль интернет, тем самым ограничивать не только доступ к альтернативной от кремлевской пропаганды информации, но и контролировать кто что пишет, как выражается, и смеет ли кто-нибудь перечь «политике власти».



Мы как-то свыклись уже с реальностью, что у нас отобрали права выбирать, соответственно быть избранными нам тоже не светит; выражать собственное мнение приравнивается к «предательству Родины» и чем оно заканчивается тоже известно – самый свежий пример Навальный; вкупе всего это о справедливости и речи не идет – она одна – Путин всегда прав! Единственное что у нас оставалось – интернет, соцсети – где мы, боясь кары, могли под псевдонимом высказывать правду, спорить, размышлять. Теперь у нас отнимают и это. Нас просто помещают под замок кремлевской пропаганды.



Роскомнадзор уже давно превратился в дубинку Кремля. Но теперь эта дубинка стала более «продвинутым». Роскомнадзор давно контролирует интернет. В частности, специальная служба проводит мониторинг сайтов и сцсетей, которые вещают в России и выявляет нежелательные материалы, которые противоречат «политике партии», составляют соответствующий акт и пересылают «материалы» в какой-нибудь суд, который выносит решение «об изъятии/удалении материала» с того или иного сайта. Затем Роскомнадзор направляет администрации издания решения суда и требования об изъятии/удалении материала. В противном случае Роскомнадзор грозит судиться с изданием по российским законам, а если оно не российское - то судиться на международном уровне, и что главное и тут по российским законам. Роскомнадзору, да и всему нашему правительству давно наплевать на международное право и свободу слова. Для них главное, чтобы весь мир жил по нашим, кремлевским законам. Но на сей раз уже перешли все границы.



Роскомнадзор подготовил на одобрение проект приказа о сборе согласий «на обработку общедоступных персональных данных». Как собираются такие согласие на примере «обнуления» мы уже прошли и знаем. Но интересно узнать, что подразумевает затея главной дубинки Кремля.



По официальным информациям Роскомнадзор предлагает запрашивать паспортные данные, адрес места проживания, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия на обработку персональных данных. Механизм планируется ввести в работу единой информационной системы Роскомнадзора. При этом данные пользователей, зарегистрированных в системе, могут предоставляться другим государственным органам, но только «в случаях, определенных федеральными законами», значит, когда это будет нужно режиму, а ему это нужно будет всегда. Информация, которая будет внесена в единую информационную систему, будет проходить проверку достоверности с использованием государственных информационных систем, по завершении которой регистрация пользователя будет считаться оконченной. В том случае, если введенные лицами сведения окажутся неправильными, им в регистрации будет отказано. Авторы проекта утверждают, что использование системы предоставления согласия будет исключительно добровольном, но в перспективе, а в этом не приходится сомневаться, ведомство обязательно ужесточить требования к формату сбора согласий сервисами в ходе проверок и они станут обязательными, в результате чего они будут вынуждены подключиться к "Госуслугам".



Это практический подтвердил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, где он заявил: «… этот вопрос следует решать не в рамках какого-то внутриведомственного документа, а исключительно в рамках федерального законодательства. Если говорить о моей личной позиции, то я считаю, что мы к этому обязательно придем - вопрос лишь в сроках. Рано или поздно верификация произойдет. Но мы придем к ситуации, когда неверифицированные пользователи просто не смогут быть полноценными участниками процесса».



Интересно то, что инициатива Роскомнадзора вовсе не новость. Роскомнадзор просто оживил инициативу двухгодичной давности некой организации под весьма сомнительным названием - Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В ноябре 2019 года ТАСС сообщала, что «Аванти» направила в Госдуму и Совет Федерации соответствующие документы с описанием своей инициативы. В заявлении представителей «Аванти тогда говорилось - «Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети Интернет. Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться Интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность». В сообщении говорилось – «инициатива направлена на идентификацию каждого пользователя Сети. Предполагается, что такие меры в случае совершения противоправных действий позволят быстро установить личность виновного и привлечь его к ответственности. Кроме того, полагают авторы проекта, во многих случаях пользователи и вовсе не захотят нарушать закон. Применительно к несовершеннолетним гражданам регистрацию предлагается осуществлять по паспортам их родителей или законных представителей».



Возвращаясь к заявлению господина Хинштейна – по его словам, процесс будет добровольно-принудительным: «Верификация станет не навязанным правилом, а частью культуры общения. Мы должны создать условия, при которых анонимом быть невыгодно». А как наши умеют «создавать условия» все прекрасно понимаем.



В этом интервью Хинштейн также заявил, что в России с 1 ноября 2019 года действует закон о "суверенном Рунете" и Российский сегмент интернета сможет действовать автономно в случае внешних угроз. Этот закон обязывает операторов связи устанавливать оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. С его помощью ведомство сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы для работы Рунета, а также фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам, включенным в список запрещенных в России.



То, что наше правительство старается установить полный контроль над соцсетями, не новость. Одновременно они изучают реакцию людей на замедление и блокировки любого ресурса на территории России. Начали с Twitter, который не пользуется особой популярностью у нас в стране, а на очереди YouTube, о замене его отечественным аналогом уже идёт речь - "Газпром-медиа" создает две площадки для размещения видеоконтента, так что в скором времени в стране будут доступны только соцсети, контролируемые режимом.



Во всемирной информационной паутине российский домен «RU» уже давно называют «Вру». Не далеко тот день, когда тщательными стараниями наших властей у России появится постоянный интернет адрес - «ГулагаНет.Вру».



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