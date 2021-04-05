

Замминистра: Если правила не будут нарушаться, нам не потребуются широкомасштабные ограничения

05.04.2021 14:51





Если правила не будут нарушаться, нам не потребуются масштабные ограничения ни с 15 апреля, ни перед Пасхой, - об этом заявила журналистам замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.



По ее словам, эпидемическая картина интенсивно наблюдается и решения будут пересматриваться поэтапно, однако на данном этапе необходимость введения широкомасштабных ограничений не выявляется. Как поясняет Габуния, сейчас необходимо ужесточение выполнения установленных регуляций.



«Последние несколько дней очевиден рост числа случаев, также очевидно то, что показатель положительности увеличивается и приближается к предельным 2 процентам, которые, как мы сочли, будут той границей, выше которой рост случаев уже в определенной мере является тревожным показателем. Все это указывает на то, что необходимо ужесточение выполнения уже введенных регуляций. Здесь подразумеваются, в первую очередь, средства личной защиты, маски, дистанция и доскональное соблюдение правил в бизнес-среде. Уровень использования масок также в определенной степени был сокращен, почти до 40 процентов, данные за последний период указывают, что отмечается небольшое улучшение. Это очень важное средство защиты, и во избежание дальнейшей эскалации случаев на индивидуальном уровне использование маски имеет первостепенное значение. Также в последний период, с прошлой недели, в тех населенных пунктах, где особенно увеличилось число случаев, это было в регионе Гурия, в Шида Картли, в некоторых селах Имерети, на местах началось расширенное активное тестирование, и это также является для нас основным механизмом. Что касается еще большего ужесточения ограничений, наш ответ в связи с этим будет зависеть от эпидемической картины, но пока у ограничений, которые в силе, довольно неплохой потенциал, главное – исполнение», - заявила Габуния.





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