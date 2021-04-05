

ЕНД: в акции с вениками в Батуми в основном участвовали чиновники

05.04.2021 15:17





По утверждению члена «Единого национального движения» Георгия Киртадзе, идентифицированы лица, принимавшие участие в акции протеста, прошедшей в Батуми 4 апреля.



Напомним, у штаб-квартиры оппозиционной партии накануне собрались активисты, державшие в руках веники (прим. отсылка к скандальным видеозаписям о предположительных издевательствах в тюрьмах, которые были распространены в СМИ в 2012 году).



Согласно оппозиционной партии, значительная часть протестующих трудоустроена на госслужбе.



Напомним, 4 апреля, сторонники «Грузинской мечты» собрались у офиса «Единого национального движения». Они устроили протестное шествие по улице Абашидзе. Сторонники власти и оппозиции вступили сначала в словесную перепалку, которая затем переросла в рукоприкладство. Активистов разнимали мобилизованные на месте правоохранители.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





