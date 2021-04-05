Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Судебный процесс по делу Ники Мелия возобновится 8 апреля


05.04.2021   15:43


Суд над председателем партии «Единое национальное движение» Никой Мелиа назначен на четверг, 8 апреля, сообщает телекомпания «Мтавари».

По данным оппозционого телеканала, вероятно, на процессе будет поставлен вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении Мелия. Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.

17 февраля Тбилисский городской суд приговорил Ника Мелиа к лишению свободы в качестве меры пресечения на время следствия по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. Дело рассматривала судья Нино Чахнашвили. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелиа, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.

На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли «разногласия» с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна