

Судебный процесс по делу Ники Мелия возобновится 8 апреля

05.04.2021 15:43





Суд над председателем партии «Единое национальное движение» Никой Мелиа назначен на четверг, 8 апреля, сообщает телекомпания «Мтавари».



По данным оппозционого телеканала, вероятно, на процессе будет поставлен вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении Мелия. Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.



17 февраля Тбилисский городской суд приговорил Ника Мелиа к лишению свободы в качестве меры пресечения на время следствия по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. Дело рассматривала судья Нино Чахнашвили. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелиа, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.



На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли «разногласия» с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.



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