

«Грузинская мечта» отказывается лишать оппозицию депутатских мандатов

05.04.2021 15:55





Депутатские полномочия представителей оппозиционных партий не будут приостановлены в случае их обращения к законодательному органу страны, заявил глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.



Оппозиция на выборах 31 октября 2020 года получила 60 мандатов. В настоящее время заседания парламента посещают только шестеро депутатов, остальные 54 еще с декабря прошлого года отказываются признавать полномочия парламента и уже написали заявления об отказе от депутатских полномочий.



Между тем правящая партия «Грузинская мечта» решила не удовлетворять эти заявления депутатов – таким образом, формально оппозиция продолжается являться частью парламента 10 созыва.



«Мы на каждом этапе говорим, что готовы к конструктивному сотрудничеству с любой политической силой. Исходя из этого, выбор должны сделать эти политические субъекты, которые уже шесть месяцев не могут разобраться, на какой они стороне — на стороне Грузии или дьявола, хотят они стабильного развития страны или дестабилизации … Призываю всех определиться», — заявил Кадагишвили журналистам.



Ранее лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе после консультаций внутри партий заявил, что прошедшие в парламент представители оппозиционных партий могут повторно подать заявления на отказ от своих депутатских мандатов.



Согласно действующему регламенту парламента Грузии, если депутат пропускает больше половины заседаний сессии, автоматически встает вопрос лишения его мандата. Это значит, что даже если оппозиция не напишет заявления повторно, по завершению весенней сессии в июне этот вопрос парламенту Грузии придется рассматривать заново.



Вместе с тем вопрос прекращения бойкота оппозиции является одним из основных условий для выхода из сложившегося политического кризиса.





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