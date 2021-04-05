

Владелец Vinotel, где ужинал Познер, донор «Грузинской мечты»



"СОВА" 05.04.2021 16:15



Владелец гостиницы Vinotel, где ужинала российская делегация в рамках празднования дня рождения Владимира Познера, является донором «Грузинской мечты». Согласно расследованию «Детектора растрат», в 2016-2020 годах Бено Кашакашвили и его супруга Тея Джохадзе пожертвовали правящей партии 405 тысяч лари (примерно 118 тысяч долларов по действующему курсу).



Согласно организации, Кашакашвили, занимавший 53-е место в парламентском списке «Грузинской мечты» во время выборов 2016 года, владеет акциями ряда компаний.



Среди прочего ему принадлежит ООО «Аигвинисахли», которая работает под различными брендами, в то числе под маркой Vinotel.



По данным организации, ООО «Аигвинисахли» путем упрощенных закупок получило из госбюджета более полумиллиона лари в 2015-2021 годах. Различные государственные органы, такие как мэрия Тбилиси, министерства, Агентство по закупкам, Грузинская железная дорога и пр. путем упрощенных тендеров приобретали у Бено Кашакашвили различные услуги.



Напомним, по данным МВД Грузии, 32 из 41 российского гостя были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина, также отмечалось, что штраф был выписан гостинице, нарушившей установленные Минздравом регуляции. Примечательно, что после возвращения в Россию Владимир Познер сообщил, что все разрешения группой были получены заранее и под санкции никто не подпал.





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