

За неделю до Пасхи гражданам Грузии сообщат о том, будут ли введены ограничения

05.04.2021 17:01





За неделю до Пасхи граждане Грузии узнают о планах правительства — будут ли введены ограничения в связи с распространением коронавируса или нет, об этом журналистам сегодня заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.



По ее словам, для правительства важно максимально сохранить экономическую активность в стране. С этой целью активизирована работа трудовой инспекции.



«Для нас имеет большое значение любое включение наших граждан в исполнение всех правил, чтобы мы не были вынуждены из-за распространения инфекции думать о введении определенных ограничении. К этому этапу у нас есть ресурс того, чтобы исходя из высоких результатов, полученных в результате активизации локальных мероприятий, не говорить о закрытиях. Однако, важна высокая социальная ответственность каждого гражданина», — заявила Тикарадзе.



Грузинские эпидемиологи считают, что страна входит в третью фазу распространения коронавируса и не исключают, что страна приблизится к показателям ноября-декабря, когда в день выявляли по несколько тысяч случаев заражения коронавирусом.



Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущими неделями показатель ношения масок увеличился с 43% увеличился до 51%. Специалисты еще раз призывают граждан носить маску, соблюдать соцдистанцию и вакцинироваться.



Руководители клиник Грузии также говорят об ухудшении ситуации и предупреждают, что больницы не перенесут повторения ситуации, которая была в ноябре-декабре.



В Грузии за минувшие сутки выявили 228 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев выявлено в Тбилиси, Гурия, Самегрело-Земо Сванети, Аджарии.



С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 284 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 275 тысяч, скончались 3 822 пациентов.



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