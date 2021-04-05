

ЕНД публикует список чиновников с акции веников в Батуми

05.04.2021 18:26





Один из лидеров «Единого национального движения», Гиорги Киртадзе обнародовал имена чиновников, которые по его словам, приняли участие в контракции прошедшей накануне в Батуми.



В доказательно их присутствия официальных лиц на митинге Киртадзе опубликовал фотографии с акции.



В списке значатся: Анзор Давитадзе — глава администрации Бони-Городка, Коба Цинцадзе — сотрудник городской инспекции, Галактион Ормоцадзе — сотрудник Мэрии Батуми, Гурам Дуадзе — сотрудник Батумского ботанического сада, Зураб Цуладзе — сотрудник Морского транспортного агентства, Гоча Барамидзе — сотрудник мэрии Батуми, Варшанидзе и Кобахидзе — сотрудники Верховного Совета.



«Гиорги Гиоргадзе столько бегал с веником в руках, что его устроили на работу в транспортной компании Батуми… Они получают зарплату не за работу, а за то что они применяют силу не только против «Нацдвижения», но и против тех, кто имеет другую позицию, за то что совершать нападать на офисы и так далее», — сказал Киртадзе.



Напомним, у штаб-квартиры оппозиционной партии накануне собрались активисты с вениками в руках веники [веники стали символом протеста после публикации скандальных видеозаписей о предположительных издевательствах в тюрьмах, которые были опубликованы в 2012 году].





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