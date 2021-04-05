

Навальный – вместо врача прислали «ревизора»

05.04.2021 19:35



Сергей Михеев



Жизнь идет своим чередом. Как любят говорить в России, «все идет по плану» - Алексей Навальный продолжает отбывать срок во Владимирской области, а Путин продолжает пытать и издеваться над ним. Не имея никакой возможности защитить себя, Навальный начал голодовку. Его требования очень просты и в человеческом плане вполне понятны – он просить лишь допустить к нему гражданских, квалифицированных врачей и получить соответствующее лечение. Вроде тут ничего сверхъестественного, или выходящего вон нет – человек требует чтобы его лечили, а не калечили. На эти справедливые и весьма законные требования, власть отвечает категорическим отказом цинично заявляя, что Навальный в колонии получает всю необходимую медицинскую помощь и состояние здоровья у него вполне нормальное. В реальности у Навального сильные боли в спине, которые перешли на ноги, и он практически не может стоять на ногах.



Ситуация с Навальным, несмотря на циничное к нему отношения власти, остается в центре внимания общественности. Более 200 деятелей искусства, журналистов, политиков, правозащитников обратились к властям из-за сообщений об ухудшении здоровья Навального и объявления им голодовки. Свое письмо они направили главе ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Общественность серьезно обеспокоена ситуацией и не без основания опасается за его жизнь.



Положением с Навальным обеспокоены не только в нашей стране, за ней пристально наблюдают и во всем мире. Не нарушать права заключенного Навального в беседе с Путиным потребовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Вопрос о Навальном был поднят на недавно состоявшейся видеоконференции лидеров РФ, ФРГ и Франции. Во время беседы Путину пришлось дать Канцлеру Германии Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону разъяснения обстоятельств дела Навального после того, как они подняли эту тему. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: «Федеральный канцлер, как и французский президент по делу Навального подчеркнули, что со стороны России необходимо выполнять Европейскую конвенцию по правам человека и закрепленные в ней базовые и человеческие права. Наши требования по делу Навального известны, они, разумеется, не изменились». Обеспокоенность с ситуацией с Навальным также выразили и в США. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты считают пребывание Навального в заключении политически мотивированным и продолжат призывать к его освобождению. «Мы повторяем наш призыв к России немедленно и безоговорочно освободить мистера Навального» - написал Прайс в Twitter. По этому вопросу заявление сделали и в ЕС - официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли заявила, что российские власти должны обеспечить политику доступ к адвокатам и медицинской помощи.



Власти наконец услышали просьбу, требования и снизошли. По просьбе незаконно осужденного Навального к нему направили – «ревизора». Да, так и есть – не врача, а «ревизора» в лице журналистки «Раша тудей» Марии Бутиной, которая не понаслышке знает все прелести заключения, правда в американской тюрьме. Ее тюремная карьера началась после ее ареста за ведение разведывательной деятельности в ущерб США в пользу иностранного государства. Бутина официально призналась, что является сотрудницей российских спецслужб и подписала соответствующий документ с прокуратурой США, с министерством юстиции о признании своей вины, а также о согласии в сотрудничестве с властями США. Само понятие сотрудничество подразумевает сдать все явки, пороли, агентурную сеть. То есть оголить передовую линию фронта в тылу врага. Вкупе мы имеем, что наша разведчица не только провалилась сама, но и сдала своих. Несмотря на такой провал Бутина весьма успешно устроилась дома начав работать на телеканале, который на Западе признан как агитационно-пропагандистским оружием Кремля и вычеркнут из реестра СМИ. Более того, наша бывшая разведчица (говорят, «бывших» не бывает) еще является и членом Общественной палаты. То, что наша «ревизорша» не врач, и послали ее не в помощь Навальному – и дураку понятно.



Интерес к истории вокруг Навального давно вышел за рамки России. Однако для путинского режима он просто один человек, который своей промятой и правдивостью создает дискомфорт не только властьимущим, но и лично Путину, что никак не допустимо. Недопустимо, чтобы какой-то оппозиционер выводил на чистую воду коррупционную сущность власти и самого «хозяина». Такой человек как минимум должен быть «закрыт» и до него доходчиво должны донести чем может все закончиться. Хотя, призывать к высоким человеческим ценностям Путина, на совести которого трагедии «Курска», «Норд-оста», «Беслана», ликвидации свыше десяток оппозиционных политиков и правозащитников, нет смысла. Навального Путин воспринимает как занозу, которую надо вытащить, и выбросить.



И пока мы будем молча наблюдать за всем происходящим, этой самой «занозой» может оказаться любой из нас.



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