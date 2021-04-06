

Самадашвили: Исследование IRI сегодня не отражает реальность

06.04.2021 09:15





Это исследование, несмотря на то, что было завершено несколько недель назад, на мой взгляд, не отражает реальность, - заявила одна из лидеров «Национального движения» Саломе Самадашвили, в программе «Резюме» на «Палитраньюс».



Она отметила, что «это исследование также показывает, что общественное мнение поляризовано».



«Это и не требует исследования, потому что мы видим вокруг нас, что общество разделено поляризированно. Половина считает, что должны быть досрочные выборы, возможно, половина считает, что досрочных выборов не должно быть, но большинство общества считает, что страна движется в неправильном направлении. Это исследование, несмотря на то, что было завершено несколько недель назад, на мой взгляд, сегодня не отражает реальность, потому что с тех пор произошли очень важные политические изменения. То есть, премьер-министр Георгий Гахария подал в отставку, и 26 февраля это исследование завершилось. Я думаю, если провести исследование сегодня, в конечном итоге, предполагаю, получите совершенно отличающуюся картину», - сказала Самадашвили.



Как она отметила, политическая элита не может выйти из кризиса.



«Прямо говоря, политическая элита, или игроки не могут выйти из этого кризиса, поэтому дадим бразды, право решать народу, проведем плебисцит, и пусть народ решает, нужно проводить досрочные выборы или нет», - сказала Саломе Самадашвили.



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