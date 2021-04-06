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Создан Межведомственный совет по развитию и реформам для разработки десятилетнего плана развития страны


06.04.2021   11:09


Решением правительства Грузии создан Межведомственный совет по развитию и реформам страны, который по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили разработает десятилетний план развития страны.

По информации пресс-службы премьер-министра, межведомственный совет, созданный для эффективного реагирования на стоящие перед страной вызовы, возглавит глава правительства Грузии.

По их информации, членами Совета по развитию и реформам будут министры, депутаты и другие официальные лица.

Совет по развитию и реформам уполномочен создавать рабочие группы и подгруппы, а также, при необходимости, приглашать представителей других ведомств или специалистов в соответствующей области, экспертов и представителей частного сектора.

Задача Совета по развитию и реформам — не позднее 31 мая 2021 года представить правительству Грузии исходный документ десятилетнего плана развития страны. Постановление о создании Межведомственного совета по развитию и реформированию страны уже подписано премьер-министром Ираклием Гарибашвили.





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