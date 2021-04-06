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У премьер-министра Грузии подтвердился коронавирус
06.04.2021 12:17
У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили выявили коронавирус, об этом сообщается на официальной странице главы правительства в Facebook.
«В результате тестирования у меня подтвердился коронавирус. Чувствую себя хорошо, нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать в дистанционном режиме», — пишет Гарибашвили.
Коронавирусом в правительстве Грузии уже переболел предшественник Гарибашвили — Георгий Гахария, а также несколько министров.
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