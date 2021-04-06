

У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвердился коронавирус

06.04.2021 12:54





У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в результате планового тестирования, подтвердился коронавирус. Информацию об этом распространяет администрация правительства.



По их же сообщению, премьер-министр чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.



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