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У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвердился коронавирус
06.04.2021 12:54
У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в результате планового тестирования, подтвердился коронавирус. Информацию об этом распространяет администрация правительства.
По их же сообщению, премьер-министр чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.
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