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У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвердился коронавирус


06.04.2021   12:54


У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в результате планового тестирования, подтвердился коронавирус. Информацию об этом распространяет администрация правительства.

По их же сообщению, премьер-министр чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.

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