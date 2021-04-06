

Создан межведомственный совет по развитию и реформам страны

06.04.2021 13:03





Постановлением правительства Грузии, создан межведомственный совет по развитию и реформам страны, который в соответствии с инициативой премьер-министра Ираклия Гарибашвили, разработает десятилетний план развития страны.



Как сообщили «IPN» в администрации правительства, межведомственным советом, созданным с целью эффективного реагирования на стоящие перед страной вызовы, будет глава правительства Грузии.



«Членами совета по развитию и реформам будут министры, депутаты и другие официальные лица. Совет по развитию и реформам полномочен создать рабочие группы и подгруппы, а также в случае необходимости пригласить представителей других ведомств или специалистов, экспертов соответствующих сфер и представителей частного сектора.



Целью совета по развитию и реформам является представить правительству Грузии первичный документ десятилетнего плана развития страны не позднее 31 мая 2021 года.



Постановление о создании межведомственного совета по развитию и реформам страны премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже подписал», - отмечается в информации, распространенной администрацией правительства.



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