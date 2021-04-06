

В Грузии запрещается аренда помещения под социальные мероприятия

06.04.2021 13:55





Ужесточаются регуляции и контроль проведения социальных мероприятий. Как сообщил Первому каналу Грузии глава Службы инспекции труда Бека Перадзе, в постановление правительства Грузии об утверждении правил изоляции и карантина планируется внести изменения, согласно которым, арендодатель будет обязан указать в договоре с арендатором условие, чтобы арендуемая площадь не использовалась для проведения социальных мероприятий.



После заключения такого договора, если арендодатель узнает, что арендатор использует помещение для социального мероприятия, он будет обязан уведомить об этом Инспекцию труда. В противном случае, при обнаружении факта проведения социального мероприятия, арендодатель будет оштрафован на 10 000 лари, а в случае повторного нарушения, против него будет возбуждено уголовное дело.



По словам главы Службы инспекции труда, в последнее время нередки случаи, когда собственники сдают в аренду помещения для социальных мероприятий, и в случае нарушения физическое лицо штрафуется на 2 000 лари, что не может должным образом предотвратить многолюдные свадьбы, дни рождения или праздники. По словам Перадзе, рост такой практики стал причиной ужесточения регуляций, которые, как ожидается, вступят в силу в ближайшие дни.





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