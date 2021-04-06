

СМИ: Каха Каладзе уходит из политики и возвращается в Милан

06.04.2021 13:59





Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе планирует уйти из правящей партии «Грузинская места», а также уйти из политики. Об этом сообщает телеканал «Формула» со ссылкой на свои источники.



Также телекомпания не исключает, что Каладзе планирует переехать из Грузии в Милан, где он жил в период своей успешной футбольной карьеры.



Недавно общественности стало известно, что у мэра столицы проблемы со здоровьем — 26 марта на своей странице в Facebook Каладзе сообщил, что проходит обследование в одной из тбилисских клиник.



У 43-летнего Каладзе диагностировали вестибулопатию — нарушение функции вестибулярного анализатора. На днях мэра выписали из стационара, однако ему необходимо продолжать лечение на дому.

Следует отметить, что слухи об уходе Каладзе появились еще до того, как мэр оказался в больнице. Такие подозрения возникли после отставки Георгия Гахария с поста премьер-министра 18 февраля. С середины марта оппозиционные СМИ делали предположения, что Каладзе не станет поддерживать пошатнувшийся рейтинг правящей партии и вряд ли будет повторно баллотироваться от «Мечты» на пост мэра столицы осенью 2021 года.



Каладзе действительно отказывался говорить о планах на предстоящие осенью выборы, а в правящей партии заявили, что назовут кандидата только за несколько месяцев до голосования.



Вместе с тем Каладзе заявил по телевидению, что «никуда не собирается уходить».



Согласно исследованию Международного республиканского института США (IRI), Каладзе занимает третье место в списке самых публичных фигур Грузии после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго и экс-главы правительства Георгия Гахария.



Каха Каладзе был избран мэром столицы осенью 2017 года. До этого он был министром энергетики Грузии. В прошлом Каладзе успешный футболист, игрок итальянского футбольного клуба «Милан», за который он отыграл 284 матча. В прошлом году Каладзе был включен в символическую сборную Италии всех времен, составленную изданием Football-Italia.





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