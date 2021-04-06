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Конкретного плана по введению дополнительных ограничений на Пасху пока нет - замминистра
06.04.2021 14:14
«Конкретного плана по введению дополнительных ограничений на Пасху пока нет», — заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния, отвечая на вопрос о введении дополнительных ограничений на Пасху.
По её словам, в ближайшие две недели власть постарается не вводить дополнительных ограничений, а необходимость регуляций непосредственно на праздник Пасхи обсудят позже.
«Проявляются явные признаки ухудшения эпидемиологической картины. Согласно нашему наблюдению, в течение текущей и следующей недели мы сделаем все возможное, чтобы исполнять уже введенные меры без дополнительных ограничений. После этого, естественно, на основе эпидемиологической картины нам придется говорить о том, насколько необходимы определенные ограничения на местном уровне, в частности, ограничения мобильности в некоторых населенных пунктах, речь идет об ограничениях на поездки. Четкие горячие точки распространения вируса, кроме единичных очагов, к этому времени неизвестны.
Чтобы сохранить повышенную мобильность в разумных пределах, пока нет конкретных планов по введению ограничений на пасхальные праздники. Обсуждаются общие меры. Решающей будет следующая неделя. В любом случае, общие регуляции остаются в силе, но чуть позже мы предоставим более подробную информацию», — заявила Габуния.
Сегодня в Грузии выявлено 897 новых случаев инфицирования.
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