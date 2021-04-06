

Конкретного плана по введению дополнительных ограничений на Пасху пока нет - замминистра

06.04.2021 14:14





«Конкретного плана по введению дополнительных ограничений на Пасху пока нет», — заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния, отвечая на вопрос о введении дополнительных ограничений на Пасху.



По её словам, в ближайшие две недели власть постарается не вводить дополнительных ограничений, а необходимость регуляций непосредственно на праздник Пасхи обсудят позже.



«Проявляются явные признаки ухудшения эпидемиологической картины. Согласно нашему наблюдению, в течение текущей и следующей недели мы сделаем все возможное, чтобы исполнять уже введенные меры без дополнительных ограничений. После этого, естественно, на основе эпидемиологической картины нам придется говорить о том, насколько необходимы определенные ограничения на местном уровне, в частности, ограничения мобильности в некоторых населенных пунктах, речь идет об ограничениях на поездки. Четкие горячие точки распространения вируса, кроме единичных очагов, к этому времени неизвестны.



Чтобы сохранить повышенную мобильность в разумных пределах, пока нет конкретных планов по введению ограничений на пасхальные праздники. Обсуждаются общие меры. Решающей будет следующая неделя. В любом случае, общие регуляции остаются в силе, но чуть позже мы предоставим более подробную информацию», — заявила Габуния.



Сегодня в Грузии выявлено 897 новых случаев инфицирования.



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