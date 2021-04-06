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Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию
06.04.2021 16:24
Президент Грузии Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию.
Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.
«Чтобы избежать рисков, президент Грузии переходит в самоизоляцию, хотя ей уже сделали первую дозу вакцины COVID-19.
Параллельно с этим процессом президент проходит ПЦР-тест в соответствии с существующим протоколом», — говорится в информации.
Напомним, что в самоизоляции находится и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
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