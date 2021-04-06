

Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию

06.04.2021 16:24





Президент Грузии Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию.



Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.



«Чтобы избежать рисков, президент Грузии переходит в самоизоляцию, хотя ей уже сделали первую дозу вакцины COVID-19.



Параллельно с этим процессом президент проходит ПЦР-тест в соответствии с существующим протоколом», — говорится в информации.



Напомним, что в самоизоляции находится и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.





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