|
|
|
Вашадзе: Ситуация весьма сложная и тупиковая, но я вижу выход
06.04.2021 16:56
В ближайшие дни мы будем знать, когда будет следующий раунд переговоров. Ситуация весьма сложная и тупиковая, но я вижу выход, - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе.
По его же словам, существует путь, который может привести к соглашению оппозиции и властей.
«Ситуация весьма сложная и тупиковая, но я вижу выход. В ближайшие дни мы будем знать, когда и в каком формате пройдет следующий раунд переговоров. Я вижу, что мы можем взять этот документ как базовый, добавить вопрос освобождения политзаключенных, а также путь, ведущий к внеочередным выборам, и таким образом договориться.
Что касается индивидуальных соглашений, я, разумеется, такое не рассматриваю, поскольку очень важно, чтобы соглашение было подписано многими сторонами, и что главное, чтобы наши партнеры были как гарантия того, что взятые обязательство обязательно будут выполнены всеми сторонами», заявил Вашадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна