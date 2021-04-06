

Вашадзе: Ситуация весьма сложная и тупиковая, но я вижу выход

06.04.2021 16:56





В ближайшие дни мы будем знать, когда будет следующий раунд переговоров. Ситуация весьма сложная и тупиковая, но я вижу выход, - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе.



По его же словам, существует путь, который может привести к соглашению оппозиции и властей.



«Ситуация весьма сложная и тупиковая, но я вижу выход. В ближайшие дни мы будем знать, когда и в каком формате пройдет следующий раунд переговоров. Я вижу, что мы можем взять этот документ как базовый, добавить вопрос освобождения политзаключенных, а также путь, ведущий к внеочередным выборам, и таким образом договориться.



Что касается индивидуальных соглашений, я, разумеется, такое не рассматриваю, поскольку очень важно, чтобы соглашение было подписано многими сторонами, и что главное, чтобы наши партнеры были как гарантия того, что взятые обязательство обязательно будут выполнены всеми сторонами», заявил Вашадзе.



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