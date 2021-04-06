

ВОЗ рассмотрит вопрос об одобрении вакцин Sinopharm и Sinovac в конце апреля

06.04.2021 18:15





Всемирная организация здравоохранения планирует обсудить одобрение вакцин Sinopharm и Sinovac от COVID-19 в конце апреля.



Как сообщает агентство Reuters, об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. По ее словам, Всемирной организации здравоохранения нужны дополнительные данные о вакцинах.



«Это происходит не так быстро, как мы ожидали, потому что нам нужно больше данных», — заявила представитель Всемирной организации здравоохранения.



На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцины от коронавируса Pfizer и Biontec, Astrazeneca и Оксфордского университета, а также Johnson & Johnson.



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