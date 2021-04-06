

Минздраву Грузии пришлось объяснять, почему премьер-министр не привился от коронавируса

06.04.2021 21:02





Журналисты поинтересовались на брифинге в Минздраве, почему премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не привился от коронавируса.



Сегодня было объявлено, что у Гарибашвили выявили коронавирус. Глава правительства продолжает работу в дистанционном режиме.



Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния сообщила, что состояние Гарибашвили удовлетворительное.



«Премьер пройдет соответствующее лечение, которое проводят в этом случае. Его лечение продолжается в самоизоляции», — отметила Габуния.



Отвечая на вопрос, чиновница напомнила, что в Грузии на начальном этапе вакцинируют только тех граждан, которые относятся к высокой группе риска – это сотрудники медучреждений и пожилые люди.



Не смутило Габуния и напоминание журналистов о том, что Гарибашвили мог привиться вне очереди, чтобы принять участие в популяризации вакцины, как это сделала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе и президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Как выяснилось, участие премьера в популяризации вакцины «не сочли целессообразным».



«Наш план прививок идет строго по определенному этапу и вакцинация возрастных групп, профессионалов сферы здравоохранения является приоритетным, в этом случае премьер не относится ни к одной группе, для которой по плану определена приоритетная вакцинация.



Проводить его вакцинацию только для целей общественной популяризации мы не сочли целесообразным. Сначала подобные инициативы были определены, но затем прививка «ста известных лиц» вызвала неоднозначную реакцию, поэтому и в этом случае он (Гарибашвили) не был вакцинирован», — заявила Габуния.



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