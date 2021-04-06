

Недостатки и положительные тенденции в уголовном судопроизводстве в докладе АМЮГ

06.04.2021 22:00

Civil.ge



Неправительственная организация Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) 6 апреля опубликовала результаты мониторинга уголовных дел, которые отражают недостатки и положительные тенденции, выявленные на различных этапах судебных процессов в период с марта 2016 года по февраль 2020 года.



Ниже приведены основные выводы АМЮГ, сделанные в результате мониторинга:



Один из основных выводов доклада — «преступления, вызванные тяжелым социальным фоном». Согласно АМЮГ, «тяжелое положение обвиняемых стало мотивом для совершения преступления», а «бедность еще больше усугубила их правовое положение». По заявлению организации, подход судебных органов к таким преступлениям был «не всегда адекватным», и они не принимали во внимание эти обстоятельства при принятии решений;



В документе также уделяется внимание преступлениям, связанным с наркотиками, и подчеркивается, что «строгий подход стороны обвинения к таким преступлениям практически не изменился», а суд «в большинстве случаев» удовлетворяет «ненадлежащим образом обоснованное» содержание под стражей, запрошенное обвинением. Согласно докладу, несмотря на ряд решений Конституционного суда, обновление т.н. перечня количества наркотических средств и пересмотр существующего наказания остается проблемой;



Согласно АМЮГ, значительно увеличилось количество явок обвиняемых на первое заседание в статусе задержанного. В частности, из 686 обвиняемых 76% (518) предстали в суде в статусе задержанного, что на 8 процентных пункта больше, чем в предыдущем отчетном периоде;



Количество ходатайств прокуратуры о задержании также увеличилось до 66%. В период с марта 2017 года по февраль 2018 года ходатайства о задержании составляли 45%;



По сообщению АМЮГ, в отношении обвиняемых в насилии в семье и семейных преступлениях прокуратура по большей части подает ходатайства о заключении под стражу;



По данным организации, редко используются другие альтернативные меры содержания под стражей, кроме заключения под стражу и залога. Например, из 1332 обвиняемых суд избрал для 93,6% (1247) освобождение под залог или предварительное заключение;



По заявлению АМЮГ, показатель необоснованного использования заключения под стражу также увеличивается. Например, если в 2018-2019 годах 15% (49) из 322 случаев заключения под стражу были необоснованными, то в 2019-2020 годах этот показатель увеличился до 21%;



В то же время, по заявлению организации, выявляется формальный характер пересмотра предварительного заключения на два месяца, и суд редко заменяет его более легкой мерой пресечения. Например, если в 2018-2019 годах суд оставил без изменений содержание под стражей в 92% случаев (195 из 213), а в 2019-2020 годах — этот показатель увеличился до 96% (190 из 182);



Также высока степень удовлетворения судом ходатайства об обыске и изъятии по неотложной необходимости. По данным АМЮГ, из 49 272 таких обращений суд не удовлетворил только 1% (676) обращений следственного органа. В то же время, основываясь на проверке определений на обыск-изъятие, проведенных без разрешения суда, организация заявляет, что в большинстве из них «не выявляется неотложная необходимость»;



По оценке АМЮГ, одним из основных недостатков является затягивание судебных заседаний, во время чего ряд дел продолжались годами без наступления какого-либо конкретного правового результата;

В контексте положительных тенденций организация говорит об улучшении показателя рассмотрения обоснованности процессуальных сделок, и отмечает, что этот показатель увеличился с 2-3% до 9% в 2019-2020 годах;



По заявлению АМЮГ, количество оправдательных приговоров также увеличилось. В частности, если в 2016 году оправдательный приговор составлял 3% из общего числа дел, то по данным за 6 месяцев 2020 года этот показатель составляет 9%.



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