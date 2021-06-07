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Грузию посетит сегодня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
07.06.2021 10:55
Сегодня в Грузию с двухдневным официальным визитом прибудет министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
По информации Министерства иностранных дел, в рамках визита личную встречу с главой МИД Латвии проведет вице-премьер , министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, после чего между делегациями двух стран состоится встреча в расширенном формате.
«В ходе пребывания в Грузии министр иностранных дел Латвии побывает в селе Одзиси близ линии оккупации и ознакомится с ситуацией на месте. Кроме того, Эдгар Ринкевичс отдаст дань памяти павшим за единство страны и возложит венок к Мемориалу героев. Также он сделает запись в книге почетных гостей. В рамках визита министр иностранных дел Латвии также проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахой Кучава», - отмечается в информации, распространенной министерством иностранных дел.
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