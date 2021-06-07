

Перед выборами из России выжили еще одного оппозиционного лидера

07.06.2021 11:51





Российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков сообщил, что покинул Россию из-за "фейкового уголовного дела", по которому он проходит подозреваемым. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает РБК.



Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня — у Евгения Киселева). Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста, — написал он. — Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом". Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится".



Гудков добавил, что его решение уехать из России поддержали родные и близкие, "в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках".



У Гудкова 1 июня прошли обыски, после этого его увезли в Следственное управление МВД по Москве. Позже стало известно, что он проходит подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК). Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Гудкова пояснял, что речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.



По тому же делу была задержана тетя оппозиционера Ирина Ермилова.



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