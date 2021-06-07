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Россия вышла из международного Договора по открытому небу
07.06.2021 11:53
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
19 мая закон был единогласно принят Госдумой. Изначально планировалось, что Совет Федерации рассмотрит документ в этот же день, однако обсуждение денонсации было перенесено. На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон - за это проголосовали 152 человека.
27 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проинформировала замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о решении Вашингтона не возвращаться в ДОН. По словам Рябкова, Москва не собирается в угоду Вашингтону менять свою позицию относительно выхода из Договора по открытому небу.
В ноябре прошлого года США официально вышли из соглашения, объяснив свое решение тем, что РФ нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД России заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В последнее время в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, а процесс денонсации займет несколько недель.
Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Он также регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.
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