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На форму сборной Украины нанесли карту страны с Крымом - УЕФА одобрила
07.06.2021 11:59
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы. На форме нарисована карта Украины с Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Кроме того, на амуницию нанесен лозунг «Слава Украине! Героям слава!» «Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», — заявили в УЕФА.
О том, что на форме сборной использовано изображение полуострова, стало известно 6 июня. Форму представил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Экипировку уже оценил тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.
«То, что я видел, — да, все в порядке. Мне в ней не играть, играть ребятам, надо их мнение узнать», — сказал он.
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