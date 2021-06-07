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Вопрос вступления Украины в НАТО нужно решать немедленно - Зеленский
07.06.2021 12:10
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос вступления в НАТО нужно решить немедленно, поскольку страна находится в опасности. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios, передает Укринформ.
"Я думаю, что если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно. Сейчас нам грозит опасность, сейчас поставлена на карту наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина уже могла бы получить План действий относительно членства в НАТО. И хотя этот план - «еще не членство», но это уже «видение Украины как части альянса в обозримом будущем».
Зеленский отметил, что все еще верит, что Украина вступит в НАТО, однако, по его словам, все больше украинцев "не верят в это так сильно, как раньше".
Как сообщал Укринформ, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что вопрос получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО будет в повестке дня саммита Альянса 14 июня, и рассчитывает на мощные месседжи для нашей страны.
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