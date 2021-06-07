

Минздрав: Грузия получит партию ремдесивира в ближайшие дни

07.06.2021 12:21





Запасы препарата ремдесивир, используемого для лечения пациентов с коронавирусом, будут пополнены в ближайшие дни, заявила журналистам замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.



По ее словам, производитель – американская фармацевтическая компании Gilead Sciences, «в качестве донации» предоставит Грузии партию противовирусного препарата, которой будет достаточно для более чем 1 тысячи человек.



«Грузия использует программу ремдесивира, основываясь на рекомендациях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и на американских гайдлайнах. Несмотря на то, что ремдесивир пока не получил авторизацию ВОЗ, у нас есть индивидуальные случаи, когда его использование было позитивным», — заявила Габуния.



О том, что в Грузии возник дефицит ремдесивира журналисты стали говорить еще в мае. Причиной стали проблемы



До сих пор Грузия не получила оплаченную партию препарата из Индии, где его производят семь фармацевтических компаний. Еще в апреле индийские власти ввели запрет на экспорт ремдесивира из-за скачка заболеваемости COVID-19 и роста спроса на инъекции внутри страны.



Ранее в Минздраве Грузии сообщали, что также ведут переговоры о закупке ремдесивира с Египтом.



Ремдесивир – противовирусный препарат, созданный для борьбы с лихорадкой Эбола. В конце апреля 2020 года Управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально рекомендовало использовать его для пациентов с тяжелыми формами коронавируса.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





