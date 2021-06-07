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Бывшему губернатору Самцхе-Джавахети грозит тюремное заключение
07.06.2021 13:40
Сотрудники Следственной службы минфина Грузии привлекли трех человек к уголовной ответственности за присвоение государственного имущества, подделку документов, взяточничество и служебное мошенничество.
По данным ведомства, обвиняемый, бывший глава одного из муниципальных образований региона Самцхе-Джавахети, с целью получения личной выгоды, в двух случаях выдал гражданам фальшивые справки, на основании которых последние обманным путем зарегистрировали земельные участки в Центральном парке и бывшем машиностроительном заводе в городе Ниноцминда, общей площадью 712 квадратных метров, общей рыночной стоимостью около 39 000 лари.
В ходе расследования один земельный участок был возвращен в собственность государства, а другой - на этом этапе изъят.
Следствие ведется нескольким статьям УК Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.
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