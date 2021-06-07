

Омбудсмен: «Лечение методом Маугли содержит риски для здоровья и жизни детей»

07.06.2021 13:43





Лечение детей по т.н. «методу Маугли» признано незаконной врачебной деятельностью, сообщает Народный защитник Грузии.



По словам Омбудсмена, Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности изучило факты самовольного лечения малолетних детей так называемым «методом Маугли» и постановило:



«Лечение данным методом содержит риски для здоровья и жизни детей и может повлечь развитие тяжелых и необратимых осложнений, особенно в юном возрасте. Лицо, практиковавшее данный метод, привлечено к административной ответственности».



Народный защитник отмечает, что по оценке эксперта, детальной информации о данном методе нигде нет. Неизвестно, на чем основан этот метод, описан ли он где-либо и имеет ли оно какое-либо теоретическое или практическое обоснование.



«Кадры, которые распространяются в интернете и телепередачах указывают, что это — довольно агрессивные методы, которое применяются с рождения и содержат высокий риск повреждения головного мозга. Метод можно рассматривать как одну из форм насилия над ребенком», — говорится в заявлении.

Как известно травму головного мозга может вызвать даже подкидывание ребенка в воздух, так как слабые мышцы шеи еще не способны должным образом поддерживать голову. Вследствие этого мозг ребенка также находится не в статическом состоянии, разрываются мембраны клеток головного мозга, рвутся сосуды и повреждаются ткани. Это все может спровоцировать кровоизлияние головного мозга, оттек и даже смерть (в 13-23% случаев).



Кроме того, может развиться повреждение костей и мягких тканей, перелом позвоночника, кровоизлияние сетчатки глаза и как следствие ухудшение или потерю зрения.



Народный защитник призывает общественность с особым вниманием относиться к вмешательствам подобного типа и не создавать угрозу для здоровья и жизни ребенка.



Кроме того, важно, чтобы государство осуществляло постоянный мониторинг с целью превенции подобных практик и своевременного реагирования на случаи их применения», — заявила Народный защитник.





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