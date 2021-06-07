

Латвия передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины

07.06.2021 14:10





«Латвия передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины», — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс после встречи со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.



«Я рад, что мы дали толчок процессам и, учитывая логистический вопрос, передадим Грузии 15 тысяч доз вакцины от COVID-19″, — заявил Ринкевичс.



Министр подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с пандемией. Глава внешнеполитического ведомства Латвии говорил о возобновлении прямых авиарейсов и отметил, что Air Baltic выполняет рейсы по маршруту Тбилиси-Рига три раза в неделю, и выразил надежду, что воздушное сообщение скоро вернется в предпандемическое состояние, что поможет возобновить туристическое сообщение между странами.



7-8 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс находится в Грузии с официальным визитом. В рамках визита в Грузию министр иностранных дел Латвии проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахой Кучава.



В ходе пребывания в Грузии министр иностранных дел Латвии побывает в селе Одзиси близ линии оккупации и ознакомится с ситуацией на месте. Кроме того, Эдгар Ринкевичс отдаст дань памяти павшим за единство страны и возложит венок к Мемориалу героев. Также он сделает запись в книге почетных гостей.





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