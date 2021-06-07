

Омбудсмен: Подозреваем, что в пансион детей зачисляли в обход закона

07.06.2021 14:29





Омбудсмен подозревает, что в пансион Ниноцминда детей принимали в обход закона. Согласно официальным документам, после 2016 года пансион не принимал новых детей, однако на кадрах видно, что там находятся и малолетние дети.



Нино Ломджария говорит, что в пансион зачислены дети, о которых государственная служба опеки не располагала информацией.



В учреждение зачислены дети, которые не стоят на учете, о которых агентство по уходу не имело информации и, соответственно, они не были зарегистрированы. Как известно, на тот период, когда очевидец называет дату зачисления этих детей, социальный работник государственного учреждения по уходу вообще не мог туда попасть. Все это заставляет нас сомневаться в том, что в учреждение дети зачислялись таким образом, что государство не располагало информацией о существовании там этих детей и соответственно, их потребностями с большой вероятностью пренебрегали – говорит Нино Ломджария.





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