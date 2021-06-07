

Партия «За Грузию» обратилась в прокуратуру и СГБ расследовать обвинения председателя ГМ в их адрес

07.06.2021 14:58





«Партия «За Грузию» обратилась в прокуратуру и Службу государственной безопасности с требованием о начале расследования обвинений Ираклия Кобахидзе в их адрес», — отмечается в заявлении партии, которую возглавляет бывший премьер-министр Георгий Гахария.



Согласно заявлению, партия требует объективного расследования, чтобы в максимально разумные сроки дать ответ на обвинения председателя правящей партии.



Напомним, что председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил в эфире «Рустави 2», что 17 февраля, за день до отставки Георгия Гахария, он получил информацию из Киева о плане «ЕНД» по формированию альтернативного правительства и въезде бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Грузию через ТПП «Сарпи».



Как отметил Кобахидзе, Георгий Гахария, по совершенно непонятным для них причинам, потребовал отложить операцию по задержанию Ники Мелия на два-три дня, после чего правящая команда усомнилась в тогдашнем премьер-министре и не стала ставить его в известность о полученной информации из Киева.





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