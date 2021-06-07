

На встрече глав МИД Грузии и Латвии обсуждался вопрос интеграции в НАТО

07.06.2021 15:39





По заявлению министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, на встрече с грузинским коллегой обсуждались вопросы интеграции Грузии в НАТО и подготовки к будущему саммиту НАТО.



По его словам, в декларации будут отражены стремления стран, желающих вступить в НАТО, также Латвия поддержит встречу после саммита комиссии НАТО-Грузия.



«На встрече с министром иностранных дел Давидом Залкалиани мы обсудили тему предстоящего саммита НАТО и необходимость того, чтобы в декларации саммита НАТО было очень ясное подтверждение того, что двери НАТО открыты и что осуществляется практическая поддержка в отношении тех партнеров, которые имеют желание вступить в НАТО.



Это не большой саммит, как правило, страны-члены НАТО встречаются друг с другом, когда избирается новый президент США. Мы ждем от саммита НАТО новой стратегической концепции, ждем работы над теми вопросами, которые очень важны для союзников НАТО, когда дело касается 5-й статьи. Мы также хотим увидеть еще раз подтверждение политики открытых дверей. Мы сможем, чтобы после саммита НАТО состоялась встреча Грузия-НАТО на уровне министров иностранных дел и, конечно, поддержим эту встречу», - заявил Эдгарс Ринкевичс.



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