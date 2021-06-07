

Филипп Рикер встречается с представителями неправительственных организаций

07.06.2021 15:41





Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер в эти минуты встречается с представителями НПО. Встреча проходит в гостинице «Винотель».



Ранее же Филипп Рикер встретился по поводу свободы медиа с представителями групп по адвокатированию. Он также провел встречу с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.



Запланирована встреча с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



Сегодня же во Дворце студенческой молодежи состоится пресс-конференция.



В конце дня Филипп Рикер встретится с лидерами оппозиционных партий.



Как известно, кроме Грузии Филипп Рикер посетит также Азербайджан и Армению. Как отмечается в информации Госдепартамента США, целью его визита является прогресс двусторонних и региональных приоритетов и выражение поддержки США демократического и экономического развития региона.



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