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Филипп Рикер встречается с представителями неправительственных организаций
07.06.2021 15:41
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер в эти минуты встречается с представителями НПО. Встреча проходит в гостинице «Винотель».
Ранее же Филипп Рикер встретился по поводу свободы медиа с представителями групп по адвокатированию. Он также провел встречу с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.
Запланирована встреча с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Сегодня же во Дворце студенческой молодежи состоится пресс-конференция.
В конце дня Филипп Рикер встретится с лидерами оппозиционных партий.
Как известно, кроме Грузии Филипп Рикер посетит также Азербайджан и Армению. Как отмечается в информации Госдепартамента США, целью его визита является прогресс двусторонних и региональных приоритетов и выражение поддержки США демократического и экономического развития региона.
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