

Залкалиани: Латвия - ближайший союзник Грузии

07.06.2021 15:49





Визит министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса является ярким выражением ориентированного на результат партнерства между нашими странами и четким посылом поддержки Латвией Грузии, - об этом заявил вице- премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, оценивая визит главы МИД Латвии.



По словам Залкалиани, Латвия является ближайшим союзником Грузии, и Грузия особенно ценит ту преданность и дружбу, которые Латвия и сам министр Эдгар Ринкевичс проявляют по отношению к Грузии на протяжении лет.



По словам министра иностранных дел Грузии, сегодня, когда отношения между Грузией и ЕС находятся на высокой отметке, Латвия является одним из активных и верных партнеров Грузии на пути евроинтеграции.



По словам Залкалиани, на фоне вызовов, существующих в регионе, Грузия верна общим ценностям Евросоюза и твердо продолжает путь тех реформ, которые подготовят страну к подаче заявки на членство в ЕС в 2024 году. Ближайшая же цель Грузии, как отметил министр, - большая экономическая и секторальная интеграция с ЕС, что подразумевает максимальный доступ Грузии к единому рынку ЕС.



«Мы уверены, что вместе с нашими латвийскими друзьями и партнерами мы сможем добиться максимума», - сказал Залкалиани.



По его словам, грузинский народ и правительство Грузии также весьма ценят непоколебимую поддержку Латвией интеграции Грузии в НАТО.



«Латвия признает достигнутый Грузией прогресс и тот факт, что отношения между НАТО и Грузией никогда не были такими динамичными и содержательно нагруженными, как сегодня», - добавил глава МИД Грузии.



Министр иностранных дел Грузии поблагодарил своего латвийского коллегу за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, отметив, что Грузия высоко ценит включенность Латвии в Миссию наблюдателей ЕС, что является важным вкладом в обеспечение безопасности на месте.



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