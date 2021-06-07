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В парламенте Грузии сформированы две новые оппозиционные фракции
07.06.2021 16:16
Комитет по процедурным вопросам и правилам проголосовал за формирование двух новых фракций в парламенте Грузии — «Группа реформ Шарля Мишеля» и «Единое национальное движение» — Объединенная оппозиция «Сила в единстве».
Фракция «Единое национальное движение» — Объединенная оппозиция «Сила в единстве» представлена 32 депутатами, возглавит фракцию Хатия Деканоидзе. Заместителями председателя фракции станут: Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.
Это будет самая крупная оппозиционная фракция, объединяющая всех депутатов от блока ЕНД, за исключением Григола Вашадзе, Саломе Самадашвили, Тамар Кордзая и Хатуны Самнидзе.
Что касается фракции «Группа реформ Шарля Мишеля», состоящей из семи человек, то во фракцию входят депутаты из разных партий: три депутата от «Стратегии Агмашенебели» — Теона Акубардия, Паата Манджгаладзе, Георгий Вашадзе, Зураб Гирчи Джапаридзе от партии «Гирчи — Больше свободы», а также независимые депутаты Григол Вашадзе, Тариэл Накаидзе. Возглавляет фракцию лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе. Ее заместителем стал Паата Манджгаладзе.
На сегодняшнем заседании парламента также была сформирована одна политическая группа, в которую вошли четверо депутатов от партии «Европейские социалисты». Лидером группы стал Фридон Инджия.
Согласно решению руководства парламента, для создания политической группы достаточно четырех депутатов, а для образования фракции – семь. При этом группа пользуется точно такими же правами и привилегиями, что и парламентская фракция. Такое правило используется впервые именно в парламенте десятого созыва.
Первую оппозиционную парламентскую фракцию в парламенте десятого созыва сформировала партия «Лело» вместе с независимыми депутатами Саломе Самадашвили, Шалвой Шавгулидзе и Армазом Ахвледиани. Фракция получила название «Лело — партнерство для Грузии».
Часть оппозиционных депутатов вошли в парламент после шестимесячного бойкота 27 апреля, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса. Позже всех решение о входе в парламент принял блок «Единое национальное движение — Сила в единстве».
Всего в парламенте Грузии 150 депутатов, из них 84 — представители правящей партии «Грузинская мечта».
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