

Батуми станет креативным городом ЮНЕСКО

07.06.2021 17:50





Батуми будет объединен в сеть креативных городов ЮНЕСКО, об этом в Facebook сообщила глава парламентского комитета по культуре, известная пианистка Элисо Болквадзе.



Сеть креативных городов ЮНЕСКО (UCCN) была создана в 2004 году. Цель проекта — сотрудничать с городами, которые рассматривают креатив как стратегический фактор устойчивого урбанического развития. В настоящее время к сети подключено 246 городов.



«Хочу всех поздравить! Мы успешно завершили переговоры с ЮНЕСКО в Париже. Батуми, вместе с другими известными европейскими городами, будет включен в список «креативных городов». Это означает укрепление позиций нашей страны на мировых культурных и туристических картах», — написала Болквадзе.



Также Болквадзе поблагодарила за сотрудничество заместителя генерального секретаря ЮНЕСКО господина Эрнесто Отоне, и других международных партнеров.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





