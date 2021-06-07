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Батуми станет креативным городом ЮНЕСКО
07.06.2021 17:50
Батуми будет объединен в сеть креативных городов ЮНЕСКО, об этом в Facebook сообщила глава парламентского комитета по культуре, известная пианистка Элисо Болквадзе.
Сеть креативных городов ЮНЕСКО (UCCN) была создана в 2004 году. Цель проекта — сотрудничать с городами, которые рассматривают креатив как стратегический фактор устойчивого урбанического развития. В настоящее время к сети подключено 246 городов.
«Хочу всех поздравить! Мы успешно завершили переговоры с ЮНЕСКО в Париже. Батуми, вместе с другими известными европейскими городами, будет включен в список «креативных городов». Это означает укрепление позиций нашей страны на мировых культурных и туристических картах», — написала Болквадзе.
Также Болквадзе поблагодарила за сотрудничество заместителя генерального секретаря ЮНЕСКО господина Эрнесто Отоне, и других международных партнеров.
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