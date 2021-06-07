

Правительство: Рикер высоко оценил прогресс Грузии в рамках интеграции в НАТО

07.06.2021 17:55





Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер высоко оценивает прогресс Грузии в контексте интеграции в НАТО. 7 июня состоялась встреча американского дипломата с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



«Обсуждалась текущая ситуация в регионе и новая геополитическая среда. Основное внимание было уделено тому, какую функцию может играть Грузия в контексте региональной безопасности. Было отмечено, что в этой связи Грузия пользуется полной поддержкой США.



Разговор был посвящен процессу европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США высоко оценил прогресс, достигнутый страной в плане интеграции в НАТО. На встрече было подчеркнуто, что на предстоящем саммите НАТО руководство США подчеркнет этот прогресс. Было отмечено, что он будет отражен в декларации, в которой будет обсуждаться политика открытых дверей Альянса», — говорится в сообщении.



При этом, согласно информации, Рикер отметил, что вопрос Грузии всегда актуален в повестке отношений между Вашингтоном и Москвой.



«Было отмечено, что намеченная на ближайшее время встреча президентов США и России будет посвящена подчеркиванию и поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии», — сообщают в пресс-службе администрации правительства.





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