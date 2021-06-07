

Филипп Рикер: Для администрации Байдена-Харрис Грузия остается главным стратегическим партнером

07.06.2021 19:54





Для администрации Байдена-Харрис Грузия остается главным стратегическим партнером на Южном Кавказе и очень важным партнером в Черноморском регионе, - об этом исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил на пресс-конференции в центре учащейся молодежи.



По его словам, основная цель визита - обеспечение успеха Грузии как развитой, безопасной и демократической страны, для чего очень важно соглашение от 19 апреля.



«Я очень рад, что нахожусь в Тбилиси от имени госсекретаря Блинкена, до сих пор у нас были достаточно плодотворные встречи в Грузии. У меня была возможность побывать в Грузии и прошлой осенью, когда здесь находился госсекретарь Помпео. Я очень рад быть здесь и хочу поблагодарить всех за прием. Этот визит изначально был запланирован на март 2020 года, но из-за ситуации, вызванной ковидом, нам пришлось отложить его, это значит, что ситуация в этом плане улучшается.



После этой пресс-конференции я, конечно, продолжу встречи в Грузии. Отправлюсь в Баку и Ереван, а оттуда вновь на определенный период вернусь в Грузию.



Для администрации Байдена-Харрис Грузия остается главным стратегическим партнером на Южном Кавказе и очень важным партнером в Черноморском регионе. Я действительно рад возможности проводить такие личные встречи.



Посыл моего визита - в обеспечении успеха Грузии как развитой, безопасной и демократической страны. В этом контексте очень важно соглашение от 19 апреля, которое включает в себя значимые избирательную и судебную реформы», -отметил Филипп Рикер.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





