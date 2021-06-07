

Филипп Рикер: США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии

07.06.2021 19:55





США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, - об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.



Он осудил оккупацию Россией территории Грузии.



«Сегодня у меня были встречи с премьер-министром, министрами обороны и иностранных дел. В ходе встреч я заострил внимание на том, насколько важно укрепление демократических институтов в Грузии, особенно в этой обстановке когда вызванная ковидом ситуация, экономические проблемы и, разумеется, оккупация территорий Грузии Россией.



Я напомнил на встрече представителям властям, а позже, когда встречусь с оппозицией, напомню и им, что компромисс является обязательной частью при любом демократическом развитии, особенно в такой многопартийной и многообразной стране, как Грузия.



Мое послание и сейчас, и после того, как я вернусь в Грузию, в том, что США стоят рядом с Грузией и поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны в пределах ее международно признанных границ и осуждают оккупацию Россией территории Грузии», - заявил Рикер.



По его словам США твердо поддерживают Грузию на пути демократического развития.



Кроме того, Филипп Рикер выразил уважение грузинским солдатам и вкладу, который они вносят, участвуя в различных миссиях.



«США поддерживают интеграцию Грузии в евроатлантические структуры, в том числе в НАТО. Мы верны заявлению Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО. Также важно наше сотрудничество с точки зрения ковида. США поддерживают Грузию и мы поможем вакцинами. Грузия будет первой среди тех стран, которая получит определенное количество из выделенных 25 миллионов доз. Я повторю еще раз, что США продолжат поддерживать Грузию, желание грузинского народа жить в условиях развитой и успешной демократии, и мы будем рядом с вами», - заявил Рикер.



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