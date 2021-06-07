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Четыре партии выдвинули в кандидаты на пост мэра Тбилиси Зазу Хатиашвили
07.06.2021 19:59
Четыре политических партии — «Христиан-демократическое движение» (лидер Гоча Джоджуа), «Грузинский выбор» (лидер Бежан Гунава), «Движение за социальное справедливость» (лидер Мамука Тускадзе) и «Свободная Грузия» (лидер Каха Кукава) выдвинули в мэры Тбилиси бывшего председателя Ассоциации адвокатов Грузии Зазу Хатиашвили.
Они предлагают всему оппозиционному спектру и общественности организовать прозрачное обсуждение единых кандидатов в мэры и рассмотреть возможность выдвижения как Зазы Хатиашвили, так и других кандидатов, которые могли бы объединить оппозиционный электорат.
«Одним из положительных характеристик Зазы Хатиашвили является то, что он не является представителем какой-либо партии или идеологического кластера и максимально приемлем для разных сегментов оппозиции. У него имеется положительный опыт — однажды он уже победил «Грузинскую мечту» на выборах председателя Ассоциации адвокатов, когда правящая команда и органы госбезопасности лоббировали кандидатуру Мамуки Мдинарадзе», — заявил Каха Кукава.
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