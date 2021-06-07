|
|
|
Парламент Грузии подпишет заявление перед саммитом НАТО
07.06.2021 20:01
Парламент Грузии примет заявление в связи с саммитом НАТО.
По словам председателя парламента Кахи Кучава, цель многопартийного документа - подчеркнуть большую политическую поддержку, которую парламент выражает членству Грузии в НАТО. По его словам, завтра, в ходе сессии пленарного заседания, это заявление будет представлено в зале Руставели, и любой депутат, как от имени политической группы, так и индивидуально, сможет его подписать.
«От имени парламента мы подготовили заявление, которое является многопартийным и, в первую очередь, подчеркивает большую политическую поддержку, которая есть в парламенте с точки зрения членства нашей страны в НАТО», - заявил председатель парламента.
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна