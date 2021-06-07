

Парламент Грузии подпишет заявление перед саммитом НАТО

07.06.2021 20:01





Парламент Грузии примет заявление в связи с саммитом НАТО.



По словам председателя парламента Кахи Кучава, цель многопартийного документа - подчеркнуть большую политическую поддержку, которую парламент выражает членству Грузии в НАТО. По его словам, завтра, в ходе сессии пленарного заседания, это заявление будет представлено в зале Руставели, и любой депутат, как от имени политической группы, так и индивидуально, сможет его подписать.



«От имени парламента мы подготовили заявление, которое является многопартийным и, в первую очередь, подчеркивает большую политическую поддержку, которая есть в парламенте с точки зрения членства нашей страны в НАТО», - заявил председатель парламента.



Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.



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